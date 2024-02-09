деревня Тепяново, деревня Тепяново, Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Тепяново

Абзелиловский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд
494Тенякова, д. башк.при рч. Большом Кизиле.1079341128108Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Верхнеуральский уезд, Темьяно-Тангаурская волость
377. Тепякова, деревня бывшая государственная, при реке Б. Кизиле, дворов 41, жителей 266, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Абзелиловский район
524363Тепяноводеревня53°08'00"58°33'00"N-40-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Абзелиловский муниципальный район, Сельское поселение Равиловский сельсовет
80601431121д Тепяноводеревня
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