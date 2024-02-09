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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворные карточки крестьянских хозяйств д. Клин Бобриковской вол. Епифанского у. 1910–1912 гг. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 3. Дело 1630.
Дело по жалобе крестьян Федосея и Алексея Трофиновых д. Клина Бобриковской вол. Епифанского у. об отобрании у них полевого надела земли братом. 1887–1888 гг. // Гос. архи Показать все
План разверстания земли крестьянского общества с. Клин Бобриковской вол. Епифанского у. в даче межевания с. Спасское, Бобрики тож того же уезда (список домохозяев прилага Показать все
План на участок земли при с. Клин Бобриковской вол. Епифанского у. 1908 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опись 6. Дело 729.
Подворные карточки крестьянских домохозяйств д. Клин Бобриковской волости Епифанского у. 1900 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 2. Дело 859.
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств д. Клин Бобриковской волости Епифанского у. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Опись 4. Дело 21 Показать все
Дело о выселении из дома гражданина Михаила Гребенникова и Григория Долгушина деревни Клин, Бобриковской волости, Епифанского уезда, Тульской губернии. 1921 г. // Гос. ар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1611Клин, д. вл.при протоке Емановке.211369321293Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
418. Клин, деревня бывшая владельческая, дворов 75, жителей 654