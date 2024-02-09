деревня Барлакуль, деревня Барлакуль, Здвинский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Барлакуль

Здвинский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
1123Бирлакульская, д. зав.при рч. Богане и оз. Богане.43525103638
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Лянинская волость
4Дер. Барлакуль68347512150

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Здвинский район
63481Барлакульдеревня54°18'78°40'N-44-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Здвинский муниципальный район, Сельское поселение Лянинский сельсовет
50613410106д Барлакульдеревня
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