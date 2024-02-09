деревня Богачево, деревня Богачево, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Богачево

Ирбейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Красноярского края

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Тальская волость
1106Богачевская, д. (п. уч. Богачев, 132 дол.), на кл. Талом311191217

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Ирбейский район
137867Богачеводеревня55°23'95°46'N-46-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Ирбейский муниципальный район, Сельское поселение Тальский сельсовет
4619431111д Богачево#Н/Д
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