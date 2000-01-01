деревня Свинушки, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Свинушки

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Полянская волость
Свинушки деревня8356при р. Верде983283346629711ПоляныОтхожий промысел
Будка Лебединской Шахтной жел. дор. при дер. Свинушкахъ8382при р. Верде32596109Поляны
Казарма Побединской Шахтной жел. дор. при дер. Свинушкахъ8383при р. Верде32596109Поляны

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
329909Свинушкидеревня53°44'с.ш.39°37'в.д.N-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Полянское сельское поселение
61644478121д Свинушкидеревня

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