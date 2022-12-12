село Инякино, село Инякино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Инякино

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3325Михайловское (Инякино), с. вл.при рч. Мильтусе.584332213821441Церковь православная 1. Фабрика 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Инякинская волость
1272. Инякино, село бывшее владельческое, при речке Мильтусе, дворов 513, жителей 3169, волостное правление (уездный город в 58 верстах), 2 церкви православных, 4 лавки, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
589Инякиносело54°26'с.ш.41°07'в.д.N-37-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Инякинское сельское поселение
61658436101с Инякиносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close