деревня Верба, деревня Верба, Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Верба

Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чаусский уезд, Дрибинская волость
16Дер. Верба-Шеблякпроселочнойреч. ВербовкеКаребскому с. о. 186758Головичск. прав. 7030
21Дер. Верба Зинькевичапроселочнойреч. ВербовкеГололобовск. с. о. 3294105Дрибинск. прав. 7030
22Дер. Верба Мацкевичапроселочнойреч. ВербовкеГололобовск. с. о. 82321Дрибинск. прав. 7030
34Фол. Берба проселочнойреч. Вербовкекр. Н. и Е. Маловым и др., пр. 41613Ряснянск. р.-кат. 7030

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Дрибинский район, Темнолесский сельсовет
д Верба6

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Дрибинский район, Михеевский сельсовет
д. Верба13
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