Воронцово
Зюзинская волость, Московский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
430Воронцово (Троицкое), с. вл.при колодцах.127237375Церковь православная 1.Показать скан
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35. Воронцово (Троицкое), село бывшее владельческое, дворов 22, жителей 119, церковь православная, кирпичный завод
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Воронцово-Троицкое1159½33
Два кирпичных завода Кирилова, при с. Воронцове 74Московско-Окружная железная дорога, станция Конатчиково. 3—
Имение Грюнбаум, при с. Воронцове74Московско-Окружная железная дорога, станция Канатчиково. 3—