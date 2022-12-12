село Воронцово, село Воронцово, Зюзинская волость, Московский уезд (на 1913) — Familio

Воронцово

Зюзинская волость, Московский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Московский уезд
430Воронцово (Троицкое), с. вл.при колодцах.127237375Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Московский уезд, Зюзинская волость
35. Воронцово (Троицкое), село бывшее владельческое, дворов 22, жителей 119, церковь православная, кирпичный завод

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Московский уезд, Зюзинская волость
Село Воронцово-Троицкое11533
Два кирпичных завода Кирилова, при с. Воронцове 74Московско-Окружная железная дорога, станция Конатчиково. 3
Имение Грюнбаум, при с. Воронцове74Московско-Окружная железная дорога, станция Канатчиково. 3
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