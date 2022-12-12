Ивановская Вирга
Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1403Ивановская Вирга, с. каз. и вл.при руч. Вирге.2412130342380Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
731. Ивановская Вирга, село бывшее государственное, при речке Варижке, дворов 37, жителей 218, почтовая станция
747. Ивановская Вирга, село бывшее владельческое, при речке Варижке, дворов 133, жителей 784, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, школ Показать все