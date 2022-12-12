село Ивановская Вирга, село Ивановская Вирга, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Ивановская Вирга

Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1403Ивановская Вирга, с. каз. и вл.при руч. Вирге.2412130342380Церковь православная 1. Волостное правление. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Атмисская волость
731. Ивановская Вирга, село бывшее государственное, при речке Варижке, дворов 37, жителей 218, почтовая станция
Нижне-Ломовский уезд, Виргинская волость
747. Ивановская Вирга, село бывшее владельческое, при речке Варижке, дворов 133, жителей 784, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, школ Показать все
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