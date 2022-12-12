деревня Белоколодезь, деревня Белоколодезь, город Новомосковск, Тульская область (на 2019) — Familio

Белоколодезь

город Новомосковск, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Веневский уезд
1297Белколодезь, с. вл.при рч. Ясенке.25534193186Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Веневский уезд, Бороздинская волость
327. Белоколодезь, село бывшее владельческое, дворов 57, жителей 398, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Новомосковский район
390049Белоколодезьдеревня54°08'с.ш.38°22'в.д.N-37-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Новомосковск
70724000481д Белоколодезьдеревня
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