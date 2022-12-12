село Кишеньки, село Кишеньки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Кишеньки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1890Кишенка (Кишинька), мест. каз.при р. Ворскле.303032013701408Церквей православных 4. Приходское училище. Волостное и Сельское управления. Ярмарок 3. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Кишенская волость
288. Китенка, местечко бывшее государственное, при реке Ворскле, дворов 467, жителей 2680, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 3 церкви православные, постоя Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Кишенская волость
1.0Кишенка местечко 1-я частьКишенское302682505368938681761
1.0Кишенка местечко 2-я частьКишенское13035033059410459952040

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18350Кишенькиселор-н Кобеляцькийсільрада Світлогірська
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