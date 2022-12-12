Кишеньки
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1890Кишенка (Кишинька), мест. каз.при р. Ворскле.303032013701408Церквей православных 4. Приходское училище. Волостное и Сельское управления. Ярмарок 3. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
288. Китенка, местечко бывшее государственное, при реке Ворскле, дворов 467, жителей 2680, волостное правление (уездный город в 35 верстах), 3 церкви православные, постоя Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Кишенка местечко 1-я частьКишенское—30268250—5368938681761
1.0Кишенка местечко 2-я частьКишенское130350330—59410459952040
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18350Кишенькиселор-н Кобеляцькийсільрада Світлогірська