село Падворки, село Падворки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Падворки

Грязинский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2783Подворки (Нижняя Байгора), с. каз.при р. Байгоре.3831157679586Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Княже-Байгорская волость
1128. Н. Байюра (Подворки), село бывшее государственное, при речке Байгоре, дворов 181, жителей 1323, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Грязинский район
78633Падворкисело52°21'00"40°02'00"N-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Грязинский муниципальный район, Сельское поселение Коробовский сельсовет
42606436106с Падворкисело
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