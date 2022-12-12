село Андреевка, село Андреевка, Андреевская волость, Борисоглебский уезд (на 1911) — Familio

Андреевка

Андреевская волость, Борисоглебский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
565Андреевка, с. вл.при рч. Такае.824097439489Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Андреевская волость
186. Андреевка, деревня бывшая владельческая, при речке Такае, дворов 100, жителей 1064, кожевенный завод

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Андреевская волость
деревня Андреевка«Борисоглеб.» почт.-телегр. контора8282
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