село Алхасты, село Алхасты, Сунженский муниципальный район, Республика Ингушетия (на 2019) — Familio

Алхасты

Сунженский муниципальный район, Республика Ингушетия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владикавказский округ
290Фельдмаршальская, казачья станица.близь р. Ассы.165425365русскиеправославныеПравославная церковь.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Ингушетия, Сунженский район
182105Алхастсело43°11'44°59'K-38-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Ингушетия, Сунженский муниципальный район, Сельское поселение Алхасты
26610420101с Алхастысело
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