село Большая Акса, село Большая Акса, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Большая Акса

Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
644Болышая Акса, д. удел.при ключе Топлом.7033106388389
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Буинский уезд, Городищенская волость
382. Б. Акса, деревня бывшая удельная, дворов 165, жителей 934

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Олы АксуБольшая АксаТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Дрожжановский район
158922Большая Аксасело54°38'47°30'N-38-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Дрожжановский муниципальный район, Большеаксинское сельское поселение
92624410101с Большая Аксасело
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