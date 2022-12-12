село Александровка, село Александровка, Костанайский район, Костанайская область (на 2022) — Familio

Александровка

Костанайский район, Костанайская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Тургайская область, Николаевский уезд, Александровская волость
30Александровский пос., вол. пр., осп. 1886 г.Всех дворов: 256. 1428Лошадей: 232. Рогатого скота: 704. Овец: 393. Коз: 1.

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Костанайская область, Костанайский район, Александровский сельский округ
село АлександровкаАлександров а.395433100
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