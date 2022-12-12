Старая Гута
Унечский муниципальный район, Брянская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3478Старая Гута, д. каз.при руч. Богородицком.293692295316Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1001. Старая Гута, село бывшее государственное, при речке Можелице, дворов 119, жителей 871, церковь православная, питейный дом
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
67599Старая Гутасело52°49'с.ш.32°32'в.д.N-36-114
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
15658464101с Старая Гутасело