село Старая Гута, село Старая Гута, Унечский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Старая Гута

Унечский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Суражский уезд
3478Старая Гута, д. каз.при руч. Богородицком.293692295316
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Суражский уезд, Голубовская волость
1001. Старая Гута, село бывшее государственное, при речке Можелице, дворов 119, жителей 871, церковь православная, питейный дом

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Унечский район
67599Старая Гутасело52°49'с.ш.32°32'в.д.N-36-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Унечский муниципальный район, Старогутнянское сельское поселение
15658464101с Старая Гутасело
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