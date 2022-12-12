деревня Кусино, деревня Кусино, Киришский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Кусино

Киришский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2804Кусино, д. вл.при р. Кусине.1031033396112
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд, Тигодская волость
104. Кумна, деревня бывшая владельческая, при реке Кусинке, дворов 33, жителей 167, часовня, 3 лавки

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Тигодская волость
Кусино д.1021 стан1815 участок18город Новая Ладога.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Киришский муниципальный район
25541Кусинодеревня59°23'31°48'O-36-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Киришский муниципальный район, Кусинское сельское поселение
41624423101д Кусинодеревня
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