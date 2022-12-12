Александров Гай
Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1994Александров Гай, слоб. каз. и удел.при р. Большом Узене.5010675028002738Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1038. Александров-Гай, слобода бывшая государственная, при реке Большой Узене, дворов 811, жителей 5309, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь правосл Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44737Александров Гайсело50°09'с.ш.48°34'в.д.M-39-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Александрово-Гайский муниципальный район, Александрово-Гайское сельское поселение
63602401101с Александров Гайсело