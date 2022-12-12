село Александров Гай, село Александров Гай, Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Александров Гай

Александрово-Гайский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1994Александров Гай, слоб. каз. и удел.при р. Большом Узене.5010675028002738Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Александрово-Гайская волость
1038. Александров-Гай, слобода бывшая государственная, при реке Большой Узене, дворов 811, жителей 5309, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь правосл Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, лександрово-Гайский район
44737Александров Гайсело50°09'с.ш.48°34'в.д.M-39-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Александрово-Гайский муниципальный район, Александрово-Гайское сельское поселение
63602401101с Александров Гайсело
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