село Антоновка, село Антоновка, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Антоновка

Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1686Богородское (Бездна), с. вл.при р. Бездне.20½33828971038Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Гусихинская волость
881. Бездна, село бывшее владельческое, при речке Бездне, дворов 306, жителей 1576, церковь православная, школа, лавка, 13 ветряных мельниц

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Гусихинская волость
с. Бездна, Гусихинскойрусские2130
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Спасский район
142808Антоновкасело54°55'49°29'N-39-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Спасский муниципальный район, Антоновское сельское поселение
92632410101с Антоновкасело
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