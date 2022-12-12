Акатьево
Коломенский, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3842Акатьево, сц. вл.при р. Оке.151789374386Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1500. Акатьево, сельцо бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 107, жителей 639, волостное правление (уездный город в 15 верстах), школа, лавка. В 3 верстах — церковь Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Акатьево12—Московско-Казанская железная дорога, Ветвь на Озеры, станция Карасево. 899Волостное правление, квартира урядника и земское училище.
Имения при с. Акатьеве: Н. Г. Львова, Л. А. Манухиной, Д. Ф. Чепикова121Ветвь на Озеры, ст Карасево. 8—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
16829Акатьевосело54°59'с.ш.38°45'в.д.N-37-042
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46738000106с Акатьевосело