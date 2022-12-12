село Можайское, село Можайское, Каширский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Можайское

Каширский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
121Можайский, пос. каз.при руч. Красном Логе.531378244230Церковь православная. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Можайская волость
35. Верейский, Головищенский и Можайский, поселки бывшие государственные, при речке Красной, дворов 299, жителей 1968, волостное правление (уездный город в 53 верстах), ц Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Каширский район
7131Можайскоесело51°19'с.ш.39°39'в.д.M-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Каширский муниципальный район, Можайское сельское поселение
20620430101с Можайскоесело
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