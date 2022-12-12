деревня Тикеево, деревня Тикеево, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Тикеево

Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
423Тиккева, деревня.при рч. Баше, близь рч. Сима.757641143123Р. — Пристань на р. Симе Симского горного завода.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Урмань-Кудейская волость
194. Тикеева, деревня бывшая государственная, при речках Баше и Симе, дворов 62, жителей 319, мечеть, 3 лавки, прст. па рч. Симе

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Урман-Кудейская волость
23Тикеева, д. при р Симе, прос. дор., мечеть, 7 бак. лав.7012131301320Лесной промысел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Иглинский район
519644Тикееводеревня54°49'00"56°54'00"N-40-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Иглинский муниципальный район, Сельское поселение Надеждинский сельсовет
80628445131д Тикееводеревня
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