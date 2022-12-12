село Вороново, село Вороново, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Вороново

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4575Воронова, с. вл.при ррч. Вороновке и Бобровке.27станов. кварт.218184Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Вороновская волость
1101. Вороново, село бывшее владельческое, при речке Вороновке, дворов 37, жителей 250, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православная. В 10 верст Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Вороновская волость
Село Вороново282863Земская лечебница, земское училище, почтово-телеграфное отделение, имения: А. С. Сабуровой и С. А. Фомичева, волостное правление, квартира урядника, казенная винная лавка Показать все
Имение А. С. Сабуровой, при с. Воронове28Московско-Курская железная дорога, станция Подольск. 28
Имение С. А. Фомичева, при д. Сергиевка, Щитово и с. Вороново2828

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
22272Вороновосело55°19'с.ш.37°10'в.д.N-37-027
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