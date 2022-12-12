Поздеево
Свердловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2914Поздеевка (Поздеева), д. вл.при рч. Неруче.1828232945970Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
948. Поздеева, деревня бывшая владельческая, при речке Неручи, дворов 365, жителей 2179, 10 ветряных мельниц, 22 маслобойни.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64184Поздееводеревня52°33'с.ш.36°27'в.д.N-37-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54652410151д Поздееводеревня