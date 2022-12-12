село Козьмодемьяновка, село Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Козьмодемьяновка

Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
30Козмодемьянская Криуша, с. каз.при рч. Криуше.3110158589636Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Лысогорская волость
108. Козьмодемьянская Слобода, село бывшее государственное, при речке Челновой, дворов 229, жителей 1758, церковь православная, школа, лавка, 3 кирпичных завода

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Лысогорская волость
село Козьмодемьянская слобода«Лысогорское» поч. от.243

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Тамбовский район
64960Козьмодемьяновкасело52°47'41°03'N-37-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, Сельское поселение Беломестнокриушинский сельсовет
68640410111с Козьмодемьяновкасело
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