Козьмодемьяновка
Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
30Козмодемьянская Криуша, с. каз.при рч. Криуше.3110158589636Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
108. Козьмодемьянская Слобода, село бывшее государственное, при речке Челновой, дворов 229, жителей 1758, церковь православная, школа, лавка, 3 кирпичных завода
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Козьмодемьянская слобода«Лысогорское» поч. от.243
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64960Козьмодемьяновкасело52°47'41°03'N-37-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Тамбовский муниципальный район, Сельское поселение Беломестнокриушинский сельсовет
68640410111с Козьмодемьяновкасело