село Екатериновка, село Екатериновка, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Екатериновка

Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
823Екатерининский, отр. казач. Ор. в.при рч. Адырше.12713333222213
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Кваркенский
493. Екатерининский, поселок казачий, при речке Адырше, дворов 89, жителей 545, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Кваркенский район
72520Екатериновкасело51°56'с.ш.59°58'в.д.M-40-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Кваркенский муниципальный район, Сельское поселение Красноярский поссовет
53622417106с Екатериновкасело
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