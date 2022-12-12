село Мельничный Починок, село Мельничный Починок, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Мельничный Починок

Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
1105Мельничный Починок, д. вл.при р. Суме.602790389440
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Урахчинская волость
492. Починок Мельничный, деревня бывшая владельческая, при речке Суше, дворов 137, жителей 724

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Урахчинская волость
Мельничный Починок, Урахчинск.русские1414
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский район
189363Мельничный Починоксело55°31'50°29'N-39-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Рыбно-Слободский муниципальный район, Урахчинское сельское поселение
92650476106с Мельничный Починоксело
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