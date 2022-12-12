село Альменево, село Альменево, Альменевский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Альменево

Альменевский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1430Альменева (Могильная), д. башк.при оз. Альменеве.15050200645584Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Ичкинская волость
873. Альменева (Могильная), деревня бывшая государственная, при озере Альменеве, дворов 257, жителей 1494, волостное правление (уездный город 158 в.), мечеть, 3 школы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Альменевский район
10517Альменевосело54°57'00"63°35'00"N-41-044

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Альменевский муниципальный район, Сельское поселение Альменевский сельсовет
37602404101с Альменевосело
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