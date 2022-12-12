деревня Бабасово, деревня Бабасово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Бабасово

Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Гороховецкий (Гороховский) уезд
1833Бабасово (Ильинское), с. каз.при р. Оке.2525167583Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Гороховецкий уезд, Степаньковская волость
1107. Бабасово, село бывшее владельческое, при речке Бабасове, дворов 32, жителей 227, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, часовня

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Гороховецкий уезд, Степаньковская волость
2691Бабасово село3476820030

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Павловский район
15770Бабасоводеревня55°58'42°49'N-38-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Павловский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Тумботино
22642155106д Бабасоводеревня
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