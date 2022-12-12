Бабасово
Павловский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1833Бабасово (Ильинское), с. каз.при р. Оке.2525167583Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1107. Бабасово, село бывшее владельческое, при речке Бабасове, дворов 32, жителей 227, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, часовня
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
2691Бабасово село3476820030—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15770Бабасоводеревня55°58'42°49'N-38-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Павловский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Тумботино
22642155106д Бабасоводеревня