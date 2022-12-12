деревня Потапово, деревня Потапово, Еткульский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Потапово

Еткульский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1361Потапов (Синяков), выс. казач. Ор. в.при оз. Кривом.458047192210
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Станичный юрт Еткульский
849. Потапов (Синяков), поселок казачий, при озере Кривом, дворов 80, жителей 450, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Еткульский район
325196Потаповодеревня54°47'00"61°44'00"N-41-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Еткульский муниципальный район, Печенкинское сельское поселение
75620470111д Потаповодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close