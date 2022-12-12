Малые Кибя-Кози
Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
984Малые Кибяк-Кози, д. каз.при рч. Максе.7826299389Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
397. М. Кибяк-Кози, деревня бывшая государственная, при речке Максе, дворов 38, жителей 211, мечеть
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Кибяк-Кози Малые, Б. Кибяк. Козинск.татары332Показать скан
Тюбанау, Б. Кибяк-Козинск.см. Кибяк-Кози МалыеПоказать скан
Ясашные Кибяк-Кози, Б. Кибяк Козинск.см. Кибяк-Кози МалыеПоказать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189411Малые Кибя-Козисело55°57'50°12'N-39-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тюлячинский муниципальный район, Малокибякозинское сельское поселение
92656435101с Малые Кибя-Козисело
1 из 2