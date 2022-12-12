село Малые Кибя-Кози, село Малые Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Малые Кибя-Кози

Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
984Малые Кибяк-Кози, д. каз.при рч. Максе.7826299389Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Больше-Кибяк-Козинская волость
397. М. Кибяк-Кози, деревня бывшая государственная, при речке Максе, дворов 38, жителей 211, мечеть

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Больше-Кибяк-Козинская волость
Кибяк-Кози Малые, Б. Кибяк. Козинск.татары332
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Тюбанау, Б. Кибяк-Козинск.см. Кибяк-Кози Малые
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Ясашные Кибяк-Кози, Б. Кибяк Козинск.см. Кибяк-Кози Малые
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тюлячинский район
189411Малые Кибя-Козисело55°57'50°12'N-39-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тюлячинский муниципальный район, Малокибякозинское сельское поселение
92656435101с Малые Кибя-Козисело
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