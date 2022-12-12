село Морозовка, село Морозовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Морозовка

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2355Морозовка, слоб. вл.при рч. Черной Калитве.952525810301068Церковь православная. Больница. Ярмарок 2. Базары. Заводы: винокуренный, конский, маслобойный, кирпичный и овчарня мериносов.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Морозовская волость
1024. Морозовка, слобода бывшая владельческая, при речке Черн. Калитве, дворов 342, жителей 2444, волостное правление (уездный город в 95 верстах), школа, 5 лавок, 32 вет Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7618Морозовкасело50°08'с.ш.39°39'в.д.M-37-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Морозовское сельское поселение
20647436101с Морозовкасело
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