Старое Хмелевое
Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1506Хмелевая, слоб. каз.при р. Польном Воронеже.11станов. кварт.41414441459Церковь православная 1. Училище. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
632. Хмелевое, село бывшее государственное, при реке Польн. Воронеже, дворов 443, жителей 4117, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 церкви православных, ш Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
деревня Хмелевое«Козловская» п.-т. кон.1212
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65061Старое Хмелевоесело52°48'40°31'N-37-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68612470106с Старое Хмелевоесело