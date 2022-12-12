село Старое Хмелевое, село Старое Хмелевое, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Старое Хмелевое

Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Козловский уезд
1506Хмелевая, слоб. каз.при р. Польном Воронеже.11станов. кварт.41414441459Церковь православная 1. Училище. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Хмелевская волость
632. Хмелевое, село бывшее государственное, при реке Польн. Воронеже, дворов 443, жителей 4117, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 церкви православных, ш Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Козловский уезд, Хмелевская волость
деревня Хмелевое«Козловская» п.-т. кон.1212

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Мичуринский район
65061Старое Хмелевоесело52°48'40°31'N-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Мичуринский муниципальный район, Сельское поселение Хмелевский сельсовет
68612470106с Старое Хмелевоесело
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