село Стеньшино, село Стеньшино, Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Стеньшино

Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Липецкий уезд
2022Стеншино, д. каз.при пруде.252580274292Завод конный 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Липецкий уезд, Бутырская волость
743. Стеньшин, село бывшее государственное, дворов 114, жителей 758, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Петровский район
65178Стеньшиносело52°43'39°59'N-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Петровский муниципальный район, Сельское поселение Петровский сельсовет
68624440135с Стеньшиносело
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