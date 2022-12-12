Залесье
Холмский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
15447Залесьи, дер.при р. Большом Тудере.530276Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
457. Залесья, деревня бывшая государственная, при реке Б. Тудре, дворов 4, жителей 20, волостное правление (уездный город в 5 верстах). В 7 верстах — винок. зав. В 20 вер Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
58122Залесьедеревня57°08'00"31°14'00"O-36-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49647402161д Залесьедеревня