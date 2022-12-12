деревня Новоселки, деревня Новоселки, Вяземский район, Смоленская область (на 2018) — Familio

Новоселки

Вяземский район, Смоленская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
4616Новоселки, д. каз.при колодцах.3017128274
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Самцовская волость
305. Новоселки, деревня бывшая государственная, дворов 29, жителей 230, часовня, дегтярный завод

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Самцовская волость
330НовоселкиДеревня2845145142Мелочная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
177173Новоселкидеревня54°55'00"33°44'00"N-36-044
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close