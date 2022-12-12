Головичи
Дрибинский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
543. Головичи, село бывшее владельческое, при реке Проне, дворов 72, жителей 430, церковь православная, богадельня, водяная мельница
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
2Село Головичитрактереч. ПронеГоловичск. с. о. церковн. земли109382375Головичск. прав. 6025
31Фол. Головичипроселочнойозередв. Я. А. де-Лигуори, кат. 11—Радомльск. прав. 5525
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Головичи49
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Головичи62