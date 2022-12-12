деревня Кононыхино, деревня Кононыхино, Золотухинский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Кононыхино

Золотухинский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Фатежский уезд
2723Кананыхина (Кононихина), д. каз.при рч. Сухой Неполке.301480298347
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Фатежский уезд, Сергиевская волость
1246. Кононыхина, деревня бывшая государственная, при речке Неполке, дворов 95, жителей 623

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Золотухинский район
616575Кононыхинодеревня51°59'36°14'M-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Золотухинский муниципальный район, Сельское поселение Апальковский сельсовет
38612406106д Кононыхинодеревня
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