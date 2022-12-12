Казывань
Бондарский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
175Казыванье, с. каз. и вл.при рч. Казыванье и Керше.4332134497522Церковь православная 1. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
73. Казыванье, село бывшее владельческое, дворов 51, жителей 387, волостное правление (уездный город в 43 верстах), винокуренный завод
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Казывань«Бондарское» п.-т. от.4212
село Казыванье«Бондарское» почтов.-телегр. отделение4510
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64562Казываньсело52°56'41°56'N-37-120
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68602415116с Казываньсело