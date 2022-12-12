село Казывань, село Казывань, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Казывань

Бондарский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
175Казыванье, с. каз. и вл.при рч. Казыванье и Керше.4332134497522Церковь православная 1. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Казыванская волость
73. Казыванье, село бывшее владельческое, дворов 51, жителей 387, волостное правление (уездный город в 43 верстах), винокуренный завод

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Казыванская волость
село Казывань«Бондарское» п.-т. от.4212
Тамбовский уезд, Пахатно-Угловская волость
село Казыванье«Бондарское» почтов.-телегр. отделение4510

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Бондарский район
64562Казываньсело52°56'41°56'N-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Бондарский муниципальный район, Сельское поселение Кёршинский сельсовет
68602415116с Казываньсело
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