село Копорье, село Копорье, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Копорье

Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Петергофский уезд
3750Пригородная (Копорье), слоб. вл.при р. Копорке и ключах.582943125135Церквей православных 2. Волостное правление. Сельское училище. Развалины крепости Копорья. Ярмарка.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Петергофский уезд, Копорская волость
500. Копорье, село бывшее владельческое, дворов 45, жителей 222, волостное правление (уездный город в 55 верстах), 2 церкви православных, школа, лавка, постоялый двор, яр Показать все

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд, Копорская волость
Копорье с., потч. контора, земская ст.603 стан603 участок29почтово-телеграфное отделение Копорье.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район
26230Копорьесело59°42'29°03'O-35-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Копорское сельское поселение
41630432101с Копорьесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close