Копорье
Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3750Пригородная (Копорье), слоб. вл.при р. Копорке и ключах.582943125135Церквей православных 2. Волостное правление. Сельское училище. Развалины крепости Копорья. Ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
500. Копорье, село бывшее владельческое, дворов 45, жителей 222, волостное правление (уездный город в 55 верстах), 2 церкви православных, школа, лавка, постоялый двор, яр Показать все
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Копорье с., потч. контора, земская ст.603 стан60–3 участок29почтово-телеграфное отделение Копорье.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
26230Копорьесело59°42'29°03'O-35-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41630432101с Копорьесело