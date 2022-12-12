село Сетяково, село Сетяково, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Сетяково

Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3601Сетякова (Сентянова), д. каз.при рч. Ерыксе.3025102194206
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Кураковская волость
349. Сетякова, деревня бывшая государственная, при ключе, дворов 89, жителей 575

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
СәйтәкСетяковоТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Менделеевский район
189503Сетяковосело55°56'52°24'N-39-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Менделеевский муниципальный район, Бизякинское сельское поселение
92639410111с Сетяковосело
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