село Бутурлино, село Бутурлино, Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Бутурлино

Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
406Бутурлино (Ивановское), с. вл.при рч. Пелетьме.451084398405Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Бутурлинская волость
213. Бутурлино (Ивановское), село бывшее владельческое, при речке Сухой Пелетьме, дворов 120, жителей 753, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь право Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Иссинский район
48105Бутурлиносело53°54'45°05'N-38-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Сельское поселение Знаменско-Пестровский сельсовет
56626407106с Бутурлиносело
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