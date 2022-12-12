Бутурлино
Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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- СправочникиСправочники
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
406Бутурлино (Ивановское), с. вл.при рч. Пелетьме.451084398405Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
213. Бутурлино (Ивановское), село бывшее владельческое, при речке Сухой Пелетьме, дворов 120, жителей 753, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь право Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48105Бутурлиносело53°54'45°05'N-38-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Сельское поселение Знаменско-Пестровский сельсовет
56626407106с Бутурлиносело