Ихалица
Кожуховская волость, Тотемский уезд (на 1914)
- Статус
- не существует
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9038Ихалица (Ихалица большая), д. каз.при р. Сухоне.8649½216473Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1293. Ихалица, село бывшее государственное, при реке Сухоне, дворов 21, жителей 136, церковь православная, школа
Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
88ИхалицаИхалицкое.Никольскийбывшие государственные86735111116