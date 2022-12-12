село Яковлево, село Яковлево, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Яковлево

Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Княгининский уезд
2239Яковлевское (Яковлево), с. вл.при р. Пьяне.223349167173Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Княгининский уезд, Яковлевская волость
764. Яковлевское, село бывшее владельческое, дворов 45, жителей 379, волостное правление (уездный город в 24 верстах), 2 церкви православных, кузница, шерстобитня, 2 ветр Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Бутурлинский район
19276Яковлевосело55°36'45°04'N-38-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Бутурлинский муниципальный район, Сельское поселение Каменищенский сельсовет
22612412136с Яковлевосело
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