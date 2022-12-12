село Подкуровка, село Подкуровка, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Подкуровка

Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
182Подкуровка (Ивановское), с. вл.при р. Ташле.445757242260Церковь православная 1. Заводов 2: винокуренный и конный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Подкуровская волость
54. Подкуровка (Ивановское), село бывшее владельческое, при речке Ташле, дворов 95, жителей 502, волостное правление (уездный город в 44 верстах), церковь православная, ш Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Тереньгульский район
31393Подкуровкасело53°57'с.ш.48°15'в.д.N-39-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Тереньгульский муниципальный район, Подкуровское сельское поселение
73648438101с Подкуровкасело
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