Щеглица
Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
9. Щеглица, село бывшее владельческое, при речке Лохвичке, дворов 33, жителей 227, церковь православная
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
20Село Щеглицаторг. дорогеруч. ЛохвичкеЩеглицкому об. 53212206Щеглицк. прав. 1616
31Им. Щеглицаторгов. дор. р. Лохведвор. Ад. Иос. Беляцкой и И. Стан. Федоровичу, кат. 122Могилев. р.-кат1515
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Щеглица67
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Щеглица76