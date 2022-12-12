деревня Щеглица, деревня Щеглица, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Щеглица

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Княжицкая волость
9. Щеглица, село бывшее владельческое, при речке Лохвичке, дворов 33, жителей 227, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Княжицская волость
20Село Щеглицаторг. дорогеруч. ЛохвичкеЩеглицкому об. 53212206Щеглицк. прав. 1616
31Им. Щеглицаторгов. дор. р. Лохведвор. Ад. Иос. Беляцкой и И. Стан. Федоровичу, кат. 122Могилев. р.-кат1515

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Княжицкий сельсовет
д Щеглица67

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Княжицкий сельсовет
д. Щеглица76
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