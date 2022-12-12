село Малодолинское, село Малодолинское, Одеська область (на 2018) — Familio

Малодолинское

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Одесский уезд
2252Клейн-Либенталь (Малый Либенталь, малая Акаржа), колон. нем.при лимане Сухом.1540144764740Церковь римско-католическая. Гидропатическое заведение.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Одесский уезд, Грос-Либентальская волость
565. Клейн-Либенталь (Малая Закарона), колония немцев, при Дальницком Сухом лимане, дворов 162, жителей 2152, церковь римско-католическая, ресторан, гидропатическое зав., Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-16549Малодолинськеселоміська рада Іллічівська
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