деревня Атнашево, деревня Атнашево, Канашский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Атнашево

Канашский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2641Атнашева, д. каз.при рч. Малом Цывиле.32386225259
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Цивильский уезд, Седелевская волость
1295. Атнашева, деревня бывшая государственная, при реке М. Цивиле, дворов 125, жителей 811

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Сиделевская волость
Атнашева-Нюргечи, Сиделевск.чуваши1333
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Канашский район
120520Атнашеводеревня55°35'с.ш.47°28'в.д.N-38-023
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