сельцо Стерлигово, сельцо Стерлигово, Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1886) — Familio

Стерлигово

Спасский уезд, Рязанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3299Стерлигово, сц. вл.при рч. Григорьевке.13622108114
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Спасский уезд, Рясская волость
1312. Стерлигово, сельцо бывшее владельческое, при речке Рясе, дворов 81, жителей 600
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